​Сургутские «Танцевальные ритмы» могут выйти на федеральный уровень

Один из самых массовых танцевальных конкурсов Сургута — «Танцевальные ритмы» — может стать всероссийским. По данным окружного департамента общественных и внешних связей, об этом задумываются организаторы — представители Городского культурного центра. «Участников становится все больше, — объяснил глава центра Александр Михайлюк. — В будущем хотелось бы придать конкурсу статус всероссийского. Есть потребность расширить и направления хореографии — танцы с каждым годом обретают новые течения».

Ныне же конкурс представлен в традиционном виде: напомним, он проходит раз в два года и собирает участников со всего города, которые показывают разнообразие танцевального мира Сургута. Напомним, что лучшими в этом году стали представители ЦКиД «Камертон», выступившие сразу в трех составах — дети, юниоры, взрослые.