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​Завершение строительства Югорского тракта в Сургуте оказалось под вопросом

На ближайшие годы на этот проект у города нет денег

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

В прошлом месяце во время работы комитета думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города депутаты обсуждали изменения генплана Сургута. В ходе споров вспомнили о необходимости закончить строительство Югорского тракта, однако никаких даже примерных сроков названо не было. «НГ» выяснил, какие перспективы у одного из самых масштабных инфраструктурных проектов Сургута.

Начало Югорскому тракту было положено в 2000-х годах, и он позиционировался как объект федерального значения. При этом уже тогда подразумевалось совместное финансовое участие округа и города.

Сейчас объездная дорога упирается в улицу Югорскую, а оставшийся участок, который должен пройти через поселок Черный Мыс и соединиться с кольцом ГРЭС, разделен на два отрезка:

тот, что до улицы Декабристов, находится в ведении округа, а ответственность за все остальное приходится на город. Необходимо также расширение существующей магистрали и создание развязки на пересечении улиц Декабристов и Терешковой. Планировалось, что следующий этап строительства должен начаться в 2018 году, но сами сургутские чиновники на этот счет оптимизма не испытывают.

«Проекту Югорского тракта уже много лет, его начали еще в нулевых, и уже тогда сумма затрат была астрономической, а сейчас, я думаю, еще больше. Продолжение объездной дороги затрагивает большое количество частных домов и предприятий, их придется выкупать, а многие из них стоят десятки миллионов рублей. Поэтому даже о примерных сроках окончания проекта сейчас говорить не приходится», — рассказал директор департамента городского хозяйства Константин Карпеткин.

О необходимости выкупа большого количества частных владений и предприятий на пути строительства объездной и связанных с этим юридических и финансовых проблемах говорят и депутаты городской думы. Так, Богдан Гужва, который много лет занимался формированием земельных участков в городской администрации, рассказал, что вся сложность ситуации стала ясна в 2016 году.

«В прошлом году в администрацию обратился один из жителей Черного Мыса по поводу своего земельного участка. Это не было связано со строительством Югорского тракта, человек просто хотел построить новый дом выше на своем участке, потому что старый каждую весну затапливало. Тут-то и возникла проблема. По закону, для строительства на земельном участке необходимо, чтобы он находился в одной территориальной зоне. Если же он находится сразу в двух, то его для начала нужно выделить в какую-либо одну зону. Только после этого с ним можно проводить какие-либо манипуляции. Здесь был как раз этот случай. Это вызвало сложности, и на выработку решения ушло много месяцев, — продолжает парламентарий. — Нужно понимать, что

для строительства Югорского тракта многие участки, расположенные там, придется точно так же выделять, а затем выкупать у владельца.

И вот тут сложность — определять цену выкупа нужно в каждом отдельном случае. И если владелец не согласен с ценой — то следует суд, а это, по моему опыту, может затянуться на годы».

По изначальной задумке, объездная дорога должна была разгрузить городские магистрали от автомобильного потока и дать возможность жителям быстро добираться из одной части Сургута в другую. Однако с течением времени к Югорскому тракту присоединяется все больше улиц, и сейчас из-за обилия перекрестков количество пробок, а с ними и время в дороге, существенно увеличились. Продолжение объездной может улучшить положение, но с учетом того, что сургутский бюджет «затянул пояс», дорожная ситуация в лучшем случае останется прежней. Кроме того, по мнению Богдана Гужвы, проблема не только и не столько в том, что в ближайшее время у города не будет денег на выкуп домов, но и то, что этим еще не начали заниматься:

«На ближайшие три года в бюджете города денег на это нет.

О сроках строительства можно говорить очень приблизительно. Это все очень серьезные финансовые вложения. Самое большое, что может сделать город, это уже сейчас искать пути решения и проводить подготовительную работу. Когда-то мы могли выделить людям в качестве замены другие земельные участки в черте города. Сейчас мы в этом ограничены — в Сургуте дефицит свободной земли, поэтому и найти пути выхода из ситуации будет сложнее. Но заниматься этими вопросами необходимо уже сейчас».

Можно с уверенностью сказать, что законченную объездную дорогу сургутяне в ближайшие годы не увидят. Фактически в ситуации бюджетного дефицита и туманных экономических перспектив город вынужден заморозить масштабный инфраструктурный проект, который мог бы сделать поездки удобными и быстрыми. Почему на этапе проектирования все подводные камни не были тщательно проанализированы — другой вопрос, который в Сургуте можно задать ко многим громким недостроям. Объекты, которые начали возводить давно (олимпийский бассейн, перинатальный центр), будут, конечно, закончены. Но вот что будет после и какие еще проекты падут жертвой экономической реальности, сейчас не знает никто.


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Сегодня в 09:37, просмотров: 654, комментариев: 0


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