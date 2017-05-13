​Лучшей медсестрой Югры стала сургутянка

Лучшая медицинская сестра Югры живет в Сургуте, определилил организаторы Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 2017 года.

Пройдя все окружные этапы, звание лучшей получила медсестра Сургутской окружной клинической больницы Татьяна Латыпова. Она боролась за это звание с более чем 70 соперницами со всех территорий округа: номинация оказалась самой многочисленной. На ней представили 25 конкурсных работ.

Теперь Татьяна Латыпова представит Югры уже на федеральном этапе всероссийского конкурса.