​Югорчан в субботу приглашают на экспресс-обследование сердца

Сегодня, 13 мая, все югорчане могут пройти обследование в Окружном кардиодиспансере, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. Это первое мероприятие в рамках масштабного проекта «Красное платье», во время которого специалисты диспансера намерены коренным образом изменить отношение югорчан к вопросам профилактики сердечных недугов.

Ныне сургутяне могут пройти экспресс-обследование на факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: следует прийти в центр с членами своей семьи и взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

В программу экспресс-обследования входят: анкетирование, определение индекса массы тела, измерение уровня глюкозы и холестерина (сдаются натощак), консультация врача-кардиолога и определение степени риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.