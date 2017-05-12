​В Сургуте введен особый противопожарный режим

В Сургуте с 12 мая введен особый противопожарный режим, сообщается на официальном сайте администрации города. Теперь в городе запрещено разведение костров, поджигание сухой травы, сжигание мусора в лесах, парках. Предприятиям, садово-огородническим товариществам и гаражно-строительным кооперативам необходимо провести очистку территории, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, валежника и мусора на полосе не менее 10-ти метров от леса либо отделить территории минерализованной полосой не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Кроме того, территории садово-огороднических товариществ, гаражно-строительных кооперативов, дачных строений, индивидуальных жилых домов и жилых помещений многоквартирных домов должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Также будут организованы дежурства добровольных пожарных дружин и дополнительный инструктаж по мерам пожарной безопасности работников организаций, собственников садовых участков, гаражей, домов, владельцев и нанимателей жилых помещений.