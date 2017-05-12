​Международная научно-практическая конференция в области перинаталогии пройдет в Сургуте

В мае Сургут будет обсуждать вопросы из сферы акушерства – гинекологии, перинатологии и неонатологии.

18 мая в городе пройдет окружная научно-практическая конференция с международным участием «Всемирная Школа перинатальной медицины имени профессора Эриха Залинга». Здесь выступят ведущие ученые мира из Германии, Хорватии и России, руководители Института перинатальной медицины (Берлин), Международной Академии перинатальной медицины, Всемирной и Европейской ассоциаций перинатальной медицины, признанные в мировом медицинском сообществе ученые-практики в области перинатологии. Они представят «Клинические рекомендации по профилактике и тактике ведения преждевременных родов» Всемирной Школы перинатальной медицины имени профессора Эриха Залинга.

А 19 мая на окружной научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы неонатологии» будут говорить о современных подходах к оказанию помощи новорожденным с дыхательными нарушениями, диагностике и терапии одного из грозных осложнений недоношенности — некротизирующего энтероколита.

Ученые будут работать в гуманитарном корпусе СурГУ на Энергетиков 8. В конференции примут участие специалисты и эксперты медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры — акушеры-гинекологи, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, неонатальные и детские хирурги, кардио и нейрохирурги, медицинские генетики, специалисты по ультразвуковой диагностике в перинатологии и неонатологии, студенты, интерны и ординаторы медицинского института Сургутского государственного университета, студенты Сургутского медицинского колледжа, специалисты общественной организации «Лига акушерок».