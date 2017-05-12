​На сургутском предприятии работникам задолжали пять миллионов рублей по зарплате

В Сургуте работники ООО «СКАН-ТЭСТ» не получали зарплату с января по февраль этого года. Общая сумма задолженности превысила пять миллионов рублей. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

В отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). Также прокурор города внес в адрес руководителя предприятия представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. Кроме того, в интересах работников направлены в суд заявления о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены.

«В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.