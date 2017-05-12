​До сургутской городской поликлиники № 4 можно будет доехать на маршруте № 96

С 15 мая изменит схему движения маршрут № 96. Такое решение принято, чтобы жителям микрорайонов 1 – 4 стало проще добираться до Сургутской городской поликлиники № 4, пояснили в пресс-службе городской администрации.
Движение автобусов будет осуществляться через следующие остановочные пункты: пос. Кедровый, ул. Пионерная, ЖБИ, СУ-63, Кооперативные гаражи, 33 мкр, Ростелеком, Музейный центр, ДК «Строитель», Газпром, пр-т Ленина, ул. Энгельса, Филармония, Центральная библиотека, гостиница «Обь», магазин «Изумруд», Музыкальный колледж, Больничный комплекс, ул. Ф. Показаньева, Югорский тракт, ул. И. Киртбая, 5а микрорайон, «Нефть Приобъя», Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Бахилова, магазин «1000 мелочей», ДК «Строитель», ГИБДД, 32 мкр, ТЦ «Богатырь», Кооперативные гаражи, СУ-63, ЖБИ, ул. Пионерная, пос. Кедровый.
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