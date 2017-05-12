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​В сургутской администрации готовится новая громкая отставка

Источники СИА-ПРЕСС утверждают, что свою должность покидает главный архитектор города Алексей Фокеев

Главный архитектор Сургута Алексей Фокеев покидает свою должность: по данным наших источников в администрации Сургута, чиновник уходит в отпуск с последующим увольнением. Информацию о том, что директор ДАиГ написал такое заявление, нашему порталу подтвердил помощник главы города Александр Оверчук. Пока неизвестно, подписал ли это заявление глава Вадим Шувалов. Ни градоначальник, ни Фокеев на звонки редакции не ответили.

Напомним, что в возглавляемом Фокеевым департаменте архитектуры и градостроительства и в целом в строительном блоке городской администрации происходят большие перемены. Так, на позицию заместителя директора департамента вернулся Алексей Усов, который с января работал в должности заместителя главы администрации. Впрочем, в этой перестановке ничего неожиданного не было: с самого начала было объявлено, что назначение Усова — временное решение градоначальника. Новым замом главы стал москвич Роман Меркулов. Интересно, что горожане, голосующие на сайте siapress.ru, высказывались за то, что строительными вопросами города должен заниматься не «варяг», а сургутянин.

В том, что Алексей Фокеев покинет администрацию Сургута, также нет неожиданности – разговоры о его скорой отставке велись в кулуарах администрации уже довольно давно. Сначала он конфликтовал со своим бывшим куратором Александром Шатуновым, но в итоге тот покинул должность раньше Фокеева. По слухам, у главного архитектора не сложились отношения и с так называемой «новой командой» — недовольство им копилось в течение долгого времени.

Так, в частности, руководитель ДАиГ на несколько лет затянул решение вопроса с рекламными конструкциями в городе: о том, что большинство из них необходимо демонтировать, он заявлял в эфире siapress.ru несколько лет назад, однако на практике ничего не изменилось. На Энгельса, 8, также явно недовольны тем, что срок сдачи некоторых принципиальных для города строек — например, 50-метрового бассейна — несколько раз откладывался, притом что глава департамента в это время больше внимания уделял массовым, но, по сути, имитационным мероприятиям типа проведения двух урбанистических форумов.

Наши источники в администрации считают, что место Фокеева займет руководитель отдела формирования земельных участков Юрий Валгушкин. СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 454, комментариев: 4


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:15
Ураааа!!!!! И тёщу из садика попрут
Surgutman
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Сегодня в 12:26
Валгушкина на место Усова, а Усова директором! Эт самое то!
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:56
Не, само то - всех на нары и выбираем других
Илья
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Сегодня в 13:06
Отличная новость, сразу вспоминается фраза из фильма ДМБ, когда главный герой стоит на причале, а в даль от него уплывают братья Алиевы.

Вадим Николаевич, еще бы в след за Фокеевым в ту же туманную даль отправить Пешкова, вот счастья то будет.

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