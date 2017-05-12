​Прокуратура назвала причины массового заболевания школьников в Сургутском районе

Прокуратура Сургутского района завершила проверку по массового заболевания детей, обучающихся в Ульт-Ягунской школе. «Проверка показала, что в указанном образовательном учреждении не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования по профилактике гриппа и ОРВИ. В медицинских книжках 29 педагогических работников отсутствовали отметки о прохождении в 2016 году вакцинации против гриппа», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

36 школьников обратились за медицинской помощью в связи с острой респираторной вирусной инфекцией в марте. Всем заболевшим детям оказана необходимая медицинская помощь.

Однако, прокурор выяснил, что решение о приостановлении работы школы не было принято вовремя, также не были организованы дополнительные противоэпидемиологические мероприятия. Кроме того, Фёдоровская городская больница нарушила сроки экстренного извещения Роспотребнадзора о случаях инфекционного заболевания.

По итогам проверки прокурор Сургутского района внес представления руководителям Федоровской городской больницы, Ульт-Ягунской школы и департамента образования и молодежной политики администрации района.

Кроме того, территориальным органом Роспотребнадзора МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ» и БУ ХМАО - Югры «Федоровская городская больница», а также должностные лица указанных учреждений привлечены к ответственности по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей) и ст. 19.7 КоАП РФ (несвоевременное предоставление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом).

Сейчас заболевшие дети выздоровели, выявленные нарушения устранены, виновные лица понесли дисциплинарное наказание.