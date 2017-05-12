​Шесть сургутян отправились на службу в Президентский полк

Сургут проводил новобранцев в армию, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО. Шесть из них будут служить в Президентском полку, остальные участники первого призыва отправятся в различные части спецназа.

На очереди — следующие волны призыва. «Всего за весеннюю кампанию этого года в ряды Российской армии будут призваны около пятисот молодых людей, — отметил военком по Сургуту и Сургутскому району подполковник запаса Халил Фаттахов. — Хочу отметить, что у округа есть договор с Президентским полком, в соответствии с которым мы каждый весенний призыв направляем туда наших земляков. Ежегодно отбираем шесть-семь ребят для службы в этой воинской части. Но, замечу, далеко не всех отправляют туда, как правило, отбирают одного-двух человек».

Будущих солдат Росгвардии проводили не только чиновники и военком, но и воспитанники детского сада: дети из «Василька» прочли стихи и вручили новобранцам сладости.