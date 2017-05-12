​Осторожно, мокрые дороги: в Сургуте ожидается увеличение числа ДТП // ФОТО

Непогода и мокрые дороги в городе могут стать сегодня причиной увеличившегося количества ДТП: автомобилистам стоит это учитывать. Одно из первых произошло сгеодня утром на перекрестке бульвара Свободы и проспекта Ленина.

Здесь «встретились» два легковых автомобиля, причем при столкновении один из них занесло на пешеходную зону.

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Как передает К-Информ, в результате аварии пострадал пешеход.

Фото: К-Информ