​Несколько сургутян чуть не погибли на воде, не учитывая опасность ледохода

Ледоход на Оби опасен, напомнили сургутянам в местном Управлении по делам ГО и ЧС. За последние несколько дней случился не один инцидент, который мог бы закончиться для горожан печально. Так, в Сургутском районе на Моховой перевернулась резиновая лодка, в ней было двое мужчин. Им удалось выплыть и вызвать спасателей. «Им очень и очень повезло, что они сумели выбраться — жилетов не было, вода ледяная, еще и течение, — прокомментировали в Управлении по делам ГО и ЧС. — Хорошо, что все это произошло недалеко от города, телефон не намочили, и на улице еще было светло».

Кроме того, 10 мая ЧП произошло уже на Оби в районе речвокзала — здесь у моторной лодки «Волжанка» кончилось топливо, и трое мужчин были вынуждены прибегнуть к помощи спасателей.

«Назвать эти происшествия злым роком было бы ошибкой, — говорят спасатели. — Люди выходят на реку в период ледохода, к тому же на резиновых лодках, не имея спасательных жилетов, игнорируя жизненную аксиому «Река ошибок не прощает».

Управление по делам ГО и ЧС напоминает простые правила, которые помогут судоводителю избежать беды и сохранить жизнь близких:

а) проверить перед выходом в плавание исправность судна, его оснащенность необходимым оборудованием и спасательными средствами:

- отсутствие водотечности корпуса;

- исправность отсеков (блоков) плавучести;

- наличие исправных индивидуальных спасательных средств по количеству находящихся на борту;

б) лично производить инструктаж пассажиров перед посадкой по правилам поведения на судне при плавании и в случае аварии, обеспечить безопасность пассажиров при посадке и на период пребывания на судне;

в) обеспечить пребывание всех находящихся на борту в индивидуальных спасательных средствах в надетом положении;

г) осуществлять плавание только при гидрометеоусловиях, не превышающих установленные для данного судна, указанные в «Техническом описании и инструкции по эксплуатации»;

д) знать расположение основного судового хода, дополнительных судовых ходов и их ориентиров на воде и берегу.

Строго запрещено:

а) управлять судном в состоянии опьянения;

б) превышать нормы пассажировместимости;

в) перевозить на судне детей без умеющих плавать взрослых (по одному на каждого ребенка);

г) во время движения пересаживаться с одного судна на другое, садиться на борт и вставать в полный рост, а также раскачивать судно и купаться с него.