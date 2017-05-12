​На ремонт дорог в Сургуте выделено полмиллиарда рублей // КАРТА

Шесть участков дорог в Сургуте будут отремонтированы этим летом, сообщили в администрации города. Техника придет на Грибоедовскую развязку, транспортную развязку на Аэрофлотской, на улицу Декабристов, участки улиц Островского (от Ленина до Профсоюзов), Геологической (от Мелик-Карамова до комсомольского проспекта), а также на проезд от Комсомольского проспекта до Пожарного депо в 26-м микрорайоне.

Еще на 48 участках ликвидируют колейность.

Всего на эту работу будет выделено 501,7 миллиона рублей.