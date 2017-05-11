​Житель Оренбурга, находясь проездом в Сургуте, совершил разбойное нападение на магазин

Житель Оренбургской области, находясь всего несколько часов в Сургуте, совершил разбойное нападение на магазин. Преступление было совершено в начале марта. Мужчина, угрожая продавцу ножом, похитил денежные средства в сумме порядка 40 тысяч рублей.

«В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что у мужчины был перелет с длительной пересадкой между рейсами в городе Сургут. В это время подозреваемый решил прогуляться по городу и, употребив изрядное количество алкоголя, мужчина совершил разбойное нападение и покинул город», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

Личность преступника была установлена, им оказался житель Оренбургской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение убийства. Данная информация была направлена в регион по месту его жительства. Сотрудниками оренбургской полиции мужчина был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.162 Уголовного Кодекса РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.