​Сургутяне назвали бедностью зарплату менее 23 тысяч рублей

Черта бедности для сургутян начинается за показателем зарплаты в 23 125 рублей, сообщает сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру на основе опроса россиян. Среди них было 615 жителей города, который зарегистрированы на сайте.

Так, в среднем по стране бедностью считается доход на одного члена семьи менее 18 312 рублей. В Москве показатель выше — менее 23 878 рублей на человека.

Что касается сургутян, то 31 процент их говорит, что бедность для них — это зарплата 20 тысяч рублей, 23 процента — 10 тысяч, еще 20 процентов уверены, что и 30 тысяч рублей — это нехорошо. А два процента говорят, что бедными считают тех, кто зарабатывает меньше 40 тысяч рублей.

При этом 40 процентов горожан, говоря о своих доходах, отметили, что денег им хватает на продукты, а покупка одежды уже затруднительна. 21 процент говорит, что может позволить и продукты, и одежду, и бытовую технику, но не более дорогие покупки. 28 процентов покупают продукты и одежду, но бытовую технику приобретают уже с трудом. А 11 процентов признаются, что и на еду-то не всегда хватает.