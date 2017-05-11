​Сургутянин пригласил незнакомца в гости и обокрал его

Сургутская полиция расследовала дело о краже в гостях. Накануне в дежурную часть обратился мужчина, который поведал, что у него украли кошелек с 22 тысячами рублей.

Оказалось, он познакомился в одном из магазинов с неким мужчиной, который пригласил его в гости выпить. Там после возлияний гость уснул, хозяин же своровал кошелек и скрылся. Непонятно, на что он рассчитывал, — вскоре его обнаружили и взяли подписку о невыезде, откры угловное дело по статье «Кража».

Жертва получила скептический комментарий от стражей порядка: «Стоит отметить, что совершению данного преступления способствовали халатность потерпевшего и чрезмерное количество выпитых спиртных напитков с малознакомыми людьми», — отметили в полиции.