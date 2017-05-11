​Сургутские полицейские раскрыли ранее зарегистрированную кражу из магазина

В середине апреля неизвестный преступник в одном из магазинов бытовой техники похитил плойку для волос стоимостью более 4 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена и задержана подозреваемая 1988 года рождения.

Похищенное изъято. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.