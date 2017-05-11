​В Сургуте во второй раз закрывают шашлычную в цоколе жилого дома

В Сургуте после обращения жителей дома № 13 на проспекте Комсомольский закрыли шашлычную, которая работала в цоколе многоэтажки. Жалоба недовольных соседством с предприятием общепита людей стала поводом для проверки в кафе «Шашлычный дворик».

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что недовольство жильцов вполне обоснованы. Специалисты выявили нарушения санитарного законодательства.

«Шахта вентиляции кафе проложена по стене жилого девятиэтажного дома, при этом в нескольких местах имеются разрывы. Таким образом, влияние выбросов системы вентиляции ухудшает условия проживания и пребывания людей в жилых домах», - рассказали о найденных проблемах в пресс-службе окружного управления ведомства.

В отношении предпринимателя был составлен протокол о временном запрете деятельности. Для начала, по решению суда, шашлычную закрыли на 24 суток. За это время бизнесмен должен был устранить нарушения, но времени ему не хватило. «С момента проведения контрольно-надзорных мероприятий по обращению граждан до настоящего времени проведено четыре проверки по контролю за выполнением предписания. До настоящего времени предписание индивидуальным предпринимателем не выполнено. Деятельность кафе «Шашлычный дворик» вновь приостановлена решением суда сроком на 75 суток», - сообщили в Роспотребнадзоре.