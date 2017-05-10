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​Глава Сургута Вадим Шувалов в прошлом году заработал почти 26 млн рублей

Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о доходах за прошлый год. В 2016-м он заработал почти 26 млн рублей. При этом, судя по декларации, поменяв должность заместителя генерального директора АО «Тюменьэнерго» на кресло градоначальника он значительно потерял в зарплате.

Его доходы от предыдущего места работы с учетом выплат негосударственного пенсионного фонда составили 19 млн 980 тысяч 921 рубль. Возглавляя администрацию города, Шувалов заработал 1 млн 902 тысячи 381 рубль. Напомним, в должность главы Сургута он вступил 2 июля 2016 года.

Также он получил 301 тысячу 678 рублей пенсии и 3 млн 744 тысячи 136 рублей в качестве дохода от педагогической деятельности, ценных бумаг, вкладов в банках и профсоюзных выплат.

В собственности у Шувалова два земельных участка площадью 966 и 663,6 квадратных метра, квартира (128 кв.м) и три гаража. Еще одна квартира площадью 70,9 «квадратов» находится у градоначальника в пользовании. В автопарке главы города один автомобиль - «Москвич — 21412».

Напомним, ранее была опубликована декларация о доходах губернатора Югры Натальи Комаровой. В 2016-м глава региона заработала 2 млн 913 тысяч 705 рублей. Это на 12,4 процента ниже, чем в 2015 году.


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Сегодня в 19:50, просмотров: 69, комментариев: 0


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