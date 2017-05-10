В сургутскую администрацию пришел новый заместитель главы по строительству

Первый рабочий день после продолжительных выходных в администрации Сургута начался с ряда кадровых назначений и перестановок, сообщает пресс-служба мэрии. К исполнению своих обязанностей приступил новый заместитель главы города Роман Меркулов. О его грядущем назначении источники siapress.ru сообщали еще в середине апреля.

Ранее Роман Меркулов работал в Москве и был руководителем проектов ООО «ПромТех Инжиниринг». В экономической столице Югры он будет курировать вопросы архитектуры и градостроительства, земельных отношений, природопользования и экологии.

Напомним, временно этот пост занимал Алексей Усов. Сегодня он сообщил, что возвращается на прежнюю должность. Теперь эту информацию подтвердили официально. «В настоящее время Алексей Васильевич вернулся на должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города», - сообщила главный специалист отдела по работе со средствами массовой информации администрации города Любовь Маркелова.

Также 10 мая к своим обязанностям приступил новый начальник управления физической культуры и спорта Шамиль Лукманов. Ранее он был заместителем руководителя данного управления. «Сейчас эту должность вновь занимает Михаил Ющенко, который временно возглавлял структуру после реорганизации департамента культуры, молодежной политики и спорта», - уточнила Любовь Маркелова.