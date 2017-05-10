​В Сургуте 17-летнего юношу подозревают в совершении убийства

В Сургуте задержан 17-летний молодой человек, которого подозревают в совершении убийства.

Труп мужчины, 1985 года рождения, с признаками насильственной смерти был обнаружен 3 мая. «В ходе следствия установлена причастность к совершению данного преступления 17-летнего юноши, нигде не работающего и не обучающегося. По версии следствия, 30 апреля 2017 года обвиняемый причинил потерпевшему тяжкие телесные повреждения, от которых последний скончался на месте преступления. В настоящее время, молодому человеку предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе Су СКР по Югре.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, а также мотивов действий обвиняемого.