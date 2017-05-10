​«Эта работа рассматривалась как временная». Алексей Усов покидает пост заместителя главы Сургута

Замглавы Сургута Алексей Усов покидает свой пост. Об этом стало известно сегодня, 10 мая. По данным источников siapress.ru в городской администрации, Усов написал заявление об уходе с поста и одновременно с этим прошение о возвращении в структуру департамента архитектуры и градостроительства, где ранее он был замом Алексея Фокеева.

Сам Алексей Усов в ходе телефонного разговора подтвердил эту информацию: «Еще в январе, когда я вступил на должность, эта работа рассматривалась как временная. Я собирался через некоторое время вернуться на старое место, и вот это момент наступил. В ближайшее время планирую покинуть пост заместителя и восстановиться в департаменте архитектуры и градостроительства».

Напомним, что несколько недель назад прошла информация о том, что в составе команды сургутской администрации грядут очередные изменения. Тогда речь шла о появлении нового заместителя главы города, которым, по слухам, должен был стать выходец из Москвы Роман Меркулов. При этом многие в Сургуте были уверены, что он займет место как раз Алексея Усова.

Сам Усов, в свою очередь, является одним старожилов сургутской сферы архитектуры и градостроительства. Пост заместителя директора ДАиГ он занял в 2004 году, некоторое время возглавлял эту структуру, и «пережил» четырех заместителей главы по строительству, после чего сам занял эту должность.

Напомним, что после того, как стало известно о назначении Усова на должность замглавы администрации, читатели siapress.ru в большинстве своем расценили его как не лучшее кадровое решение главы города.