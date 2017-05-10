​Коллективы сургутского «Камертона» завоевали гран-при конкурса «Танцевальные ритмы»

Лучшими в сургутском конкурсе «Танцевальные ритмы» признаны коллективы центра культуры и досуга «Камертон», сообщает департамент общественных и внешних связей округа. Так, образцовый художественный коллектив ансамбль современного танца «Этинсель» выступил в трех составах, и во всех возрастных категориях — дети, юниоры и молодежь — он стал лауреатом первой степени.

«У нас в коллективе принято работать в команде, — прокомментировала Елена Сопельняк, участница и балетмейстер коллектива креатив-балет «Авангард». — Танцы младшим группам придумывали все вместе. Мы своим примером пытаемся на них повлиять, показать им, что своими постановками мы тоже несем культуру. Взрослые ребята у нас работают сначала с детьми, а после них еще и сами репетируют. Глядя на нас, им становится намного легче заниматься».

Отметим, что конкурс проводится в Сургуте раз в два года. Этот год отмечен рекордным числом участников — более 800 танцоров из 65 команд, 103 номера. «В этом году уже девятый по счету фестиваль, — рассказал представитель организатора — директор Городского культурного центра Александр Михайлюк. — Радует, что участников с каждым годом все больше. У нас даже появилась идея в будущем поменять немного формат и сделать его всероссийским, расширить границы. Есть уже в этом потребность. Расширяется не только количество участников, но и направления хореографии. Сейчас у нас есть категории народный, классический и современный танец. Но это очень узко. Членам жюри сложно уже оценивать в таких рамках. В современном танце очень много разновидностей. Так что надо расширяться и поднимать уровень».