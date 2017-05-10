​Прокурором Пыть-Яха назначен Михаил Колодизев

Прокурором Пыть-Яха назначен советник юстиции Михаил Колодизев, который в последнее время занимал должность заместителя прокурора города Сургута.

В официальном сообщении пресс-службы окружного надзорного ведомства сообщается, что Михаил Колодизев в 2000 году окончил Тюменский юридический институт МВД России. В органах прокуратуры проходит службу с августа 2008 года. В разное время работал помощником прокурора, заместителем прокурора Нижневартовского района, Сургутского района.