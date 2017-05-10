​В Сургутском районе полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков

Накануне в городском поселении Лянтор в ходе личного
досмотра у гражданина 1982 года рождения был обнаружен и изъят бумажный сверток
со спрессованным веществом растительного происхождения коричневого цвета. По
результатам проведённой экспертизы установлено, что данная смесь является
«гашишем» общим весом около
Следственным отделом ОМВД России по Сургутском району в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Полицейские установили, что наркотики задержанный
приобрел в этот же день у жителя города Лянтора. Сбытчик был установлен и
задержан. Им оказался ранее судимый гражданин 1969 года рождения. В ходе
личного досмотра и обыска места проживания у него было обнаружено и изъято
наркотическое средство «гашиш» общей массой более
Следственным отделом ОМВД России по Сургутском району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания.
Ханты — на Фарерах. Художник Елена Сухова — о проекте Nordic Sounds // ONLINE 11 мая в 13:00