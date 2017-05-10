​В Сургутском районе полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков

Накануне в городском поселении Лянтор в ходе личного досмотра у гражданина 1982 года рождения был обнаружен и изъят бумажный сверток со спрессованным веществом растительного происхождения коричневого цвета. По результатам проведённой экспертизы установлено, что данная смесь является «гашишем» общим весом около 12 граммов.

Следственным отделом ОМВД России по Сургутском району в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Полицейские установили, что наркотики задержанный приобрел в этот же день у жителя города Лянтора. Сбытчик был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый гражданин 1969 года рождения. В ходе личного досмотра и обыска места проживания у него было обнаружено и изъято наркотическое средство «гашиш» общей массой более 180 граммов.

Следственным отделом ОМВД России по Сургутском району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания.