​Сургутяне безуспешно воюют с ларьком возле дома

В редакцию «НГ» обратились жители дома 3/1 по улице Энергетиков. Они рассказали, что с торца их пятиэтажки расположился продуктовый магазин, который стоит там незаконно.

«За продуктами туда давно никто не ходит, так как в шаговой доступности от нас стоят магазины крупных федеральных сетей, да и до торгового центра рукой подать. Ларьки нам не нужны, — заявляет сургутянка и жительница дома Наталья Александровна. — Мы выдвинули претензию УК «ДЕЗ ВЖР», и теперь они тоже стали работать над этой проблемой. Они должны нести ответственность за то, почему у нашего дома стоит ларек. Ведь именно управляющая компания дала на это разрешение, не спросив нас, жильцов».

Примечательно то, что в управляющей компании факт незаконного размещения ларька не отрицает. Год назад в своем ответе председателю совета дома Людмиле Заболотских дирекция «ДЕЗ ВЖР» указала: «Во исполнение решения собственников 15.02.2016 г. Управляющая организация выдала уведомление ООО «Фирма МАТЕРИНСКОЙ» о демонтаже незаконно размещенного объекта. Однако до настоящего времени в добровольном порядке павильон не демонтирован».

Не демонтирован он и поныне, хотя с вышеуказанного ответа УК прошло уже больше года.

После писем жильцов в адрес администрации города, та отправила им на помощь контрольное управление во главе с Владимиром Яремаченко. В ноябре прошлого года управление признало, что управляющая компания нарушила запрет о размещении объектов торговли территории дворов жилых зданий. Согласно предписанию администрации, которое оказалось в распоряжении корреспондента «НГ»,

нарушение должны были устранить до 1 февраля нынешнего года.

Однако в марте Яремаченко ушел в отставку, и дело сошло на нет.

Ситуация обострилась несколько недель назад, когда встал вопрос об утеплении дома. На торце здания даже успели установить строительные леса, но началу работ снова помешал ларек. На фотографии хорошо видно, что он стоит вплотную к пятиэтажке, из-за чего не получается утеплить ее первый этаж.

«У нас уже суд должен был состояться на той неделе в Ханты-Мансийске, но его перенесли. Правовое управление администрации потребовало еще какие-то документы. В чем причина — не знаем, как и не знаем того, на чьей стороне администрация. Какой толк от бумаг? Пишем, а никто ничего не делает», — расстраивается Наталья Александровна.

И все это при том, что еще 12 августа прошлого года на встрече с управляющими компаниями глава города Вадим Шувалов сообщил, что дал своим подчиненным три недели, чтобы разработать всю необходимую документацию для сноса незаконных дворовых ларьков. Тогда же градоначальник задал вопрос: «Кто собирает подписи жильцов об устройстве ларьков? Уверен, что никто: какие-то два человека сели и подписались от имени всех. Нужно доходить вплоть до того, чтобы созваниваться лично с каждым жителем и узнавать, подписывали ли они что-либо».

На деле же с жильцами не то что никто не созванивается, — их вообще ставят в такие условия, когда окружающие проблемы легче игнорировать, чем пытаться решить.

Между тем администрация города считает хорошим тоном проводить уже второй по счету урбанистический форум, но при этом не может даже на самом поверхностном уровне решить столь примитивный вопрос, как ликвидация нелегально установленного ларька.