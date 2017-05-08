​В Сургутском районе проходит профилактическое мероприятие «Мотоциклист»

В Сургутском районе проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист», цель которого выявить байкеров, которые допускают грубые нарушения при управлении транспортным средством.
Как рассказали в пресс-службе районной полиции, инспекторы ДПС проверяют у мотоциклистов, а также владельцев мопедов и скутеров наличие защитной экипировки и напоминают о необходимости соблюдения ПДД.
С начала весенне-летнего периода 2017 года в Сургутском районе произошло два серьезных ДТП с участием мотоциклистов, в которых два человека получили травмы.
Как дела в «Лаборатории Салахова»? Директор гимназии Алексей Савенков // 18 мая в 11:00