​Старшеклассники молодежной студии Сургутского театра готовятся к выпускному

9 мая у старшеклассников Сургута и района, прошедших обучение в молодежной студии Сургутского театра, состоится выпускной. 13 ребят-студийцев, преодолевших вступительные экзамены три года назад, могут гордится своими достижениями. На их счету репертуарные спектакли, победы в театральных фестивалях, участие в имидж-акциях театра. В минувшее Новогодье именно спектакль студийцев «Снежная королева» был главным подарком театра юным зрителям.

Работа в студии СМДТ – это уникальный шанс для подростков приобщиться к искусству сцены. Ребят обучают актерскому мастерству, вокалу, сценической речи, хореографии. А четыре спектакля студии – в репертуаре Сургутского театра.

«Обучение – процесс обоюдный. Студийцы учатся, и я тоже у них чему-то учусь, - цитирует ugra-news.ru руководителя студии Александра Фокеева. – Мы занимаемся большим, взрослым делом – участвуем в формировании театрального репертуара. И большая ответственность лежит не только на мне, но и на ребятах».