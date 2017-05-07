​Акарицидные обработки в Сургуте начнутся с 19 мая

В Югре в этом сезоне от нападения клещей пострадали 27 человек, семеро из них — дети. В пресс-службе Роспотребнадзора округа отметили, что в прошлом году за этот же период было зарегистрировано 117 пострадавших.

Чаще всего в этом году клещи нападали в Кондинском районе (17 случаев) и Нижневартовске (4 случая). В Сургуте к медикам в связи с присасыванием клеща обратили два человека.

В управлении по природопользованию и экологии администрации Сургута сообщили, что акарицидные обработки территорий, закрепленных за муниципальными организациями и предприятиями города, включая парки, скверы, набережные, кладбища будут проведены с 19 мая по 5 июня, а также с 16 июня по 5 июля.