​В Сургуте раздали более двух тысяч георгиевских ленточек

Сургутяне украсятся георгиевскиим лентами на День Победы: в городе раздали более двух тысяч лент, сообщает СТВ. Акция по раздаче стартовала еще 24 апреля: во время нее делегаты Школьного актива города вместе с представителями городской общественной детской организацией «Юные жуковцы» провели встречи со школьниками Сургута, где рассказывали о том, что такое Георгиевская лента, и зачем ее надевать на себя.

Уже на старте акции было роздано более 700 ленточек, а за Весеннюю неделю добра ребята раздали свыше 2000 ленточек.

«Георгиевская ленточка – символ памяти о Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Это символ, который напоминает нам о том, что нельзя забывать, какой ценой была достигнута победа», — прокомментировали «Юные жуковцы».