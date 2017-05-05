Полицейские изъяли у сургутянина полкило наркотиков

Накануне в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению перевозчиков и сбытчиков наркотических средств, перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотиков, сотрудниками полиции был задержан сургутянин 1994 года рождения.

Возле одного из домов на улице Быстринская у выходца из ближнего зарубежья в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято порошкообразное вещество общей массой 8,65 грамма, которое он хранил с целью дальнейшего сбыта.

При дальнейшем обыске по месту проживания злоумышленника, сотрудниками полиции дополнительно было изъято ещё несколько пакетов с наркотическим веществом. Согласно справке об экспертном исследовании установлено, что данное вещество является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой около 570 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ за покушение на сбыт наркотических средств. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания.