​Лишь бы не было огня: Вадим Шувалов обратился к сургутянам с просьбой не жечь костры

В Сургуте, как и по всей стране, уже начался пожароопасный сезон, и власти города объявили о введении особого противопожарного режима, который продлится до 10 мая: об этом мы сообщали ранее. В администрации, однако, решили напомнить горожанам, что после 10 мая жечь костры на природе или на дачах тоже нежелательно. С обращением выступил глава города Вадим Шувалов.

«Начался пожароопасный сезон, который продлится с начала мая и до наступления дождливого периода осенью, — написал он, его слова приводит admsurgut.ru. — Данный сезон характеризуется ростом загораний на территории городских лесов, зеленых насаждений, а также на территории дачных и садово-огороднических кооперативов. Убедительная просьба соблюдать меры пожарной безопасности, бережно относиться к собственному здоровью, собственной безопасности, безопасности окружающих, особенно детей, и к нашему зелёному богатству, красе России — лесам!»

Тем, кого не трогает обращение градоначальника, вероятно, стоит напомнить, что за розжиг костров в лесах существуют серьезные штрафы. О них мы сообщали здесь.