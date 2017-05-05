​Борьбу с наркотиками в Сургуте отметили на окружном уровне дипломом

Сургут получил диплом I степени за организацию профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ — наш город стал лучшим в номинации «Городские округа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по итогам 2016 года. Об этом сообщает управление информационной политики администрации города.

В ежегодном конкурсе участвуют все муниципалитеты Югры, говорят представители администрации: основной задачей конкурса называется выявление лучших практик антинаркотической работы с особым упором на инновационные подходы, которые способствуют снижению преступлений в этой сфере.