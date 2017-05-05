​Сургутские ветераны получили от властей денежные подарки на День Победы

Денежные выплаты к Дню Победы получили сургутские ветераны от администрации города, сообщает admsurgut.ru. По 10 тысяч рублей получили участники и инвалиды Великой Отечественной, по шесть тысяч рублей — супруги погибшего или умершего участника и инвалида ВОВ, не вступившие в повторный брак, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; люди, которые работали в тылу, жители блокадного Ленинграда, дети участников ВОВ, погибших (умерших, пропавших без вести) в годы войны.

Особо отмечается, что выплата уже перечислена: решение о ней было принято еще в прошлом году на одном из заседаний городской думы. Сколько средств было потрачено из городского бюджета на эти цели, не сообщается.

Напомним, что ранее стало известно о выплатах ветеранам Нижневартовска. Кроме того, от властей ХМАО каждый ветеран также получил денежные подарки к 9 Мая.