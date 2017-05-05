​Сургутские художники покажут «Табу» в «Порту»

Сургутский культурный центр «Порт» анонсировал проект «Табу», который объединит силы местных художников. Как следует из названия, их работы, будучи разноплановыми, нацелены на раскрытие одной темы — запретов, цензуры, табу. По сообщению пресс-службы заведения, в проекте можно будет увидеть работы таких художников, как Надя Макаренко, Булат Сайфуллин, Форест Фрут, Rino Ink, Карина Мухутдинова, Алексей Скрипин, Анна Неустроева, Ольга Беккер, Александр Мойсюк, Атхам Султанов, а также арт-группа «Прорубь».

«Все работы очень разноплановые: и по технике, и по трактовке автором темы запретов, тем интереснее взглянуть на проект комплексно», — говорят представители «Порта».

Экспозиция откроется во время акции «Ночь музеев» 20 мая: как водится, открытие будет сопровождаться и другими событиями — так, запланированы перформансы «Летучего театра» и арт-группы «Прорубь» на тему выставки, а также спектакль «Другой человек» независимого молодежного театра «Пацаны».

После этого запретное творчество будет удивлять, возмущать, будоражить в течение полутора месяцев — выставка закроется 5 июля.

Вход на Ночь музеев — 100 рублей, в дальнейшем на выставку — 60 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

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