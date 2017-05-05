​Более 2,5 тысяч младенцев в Сургуте с начала года уже получили СНИЛС

2 600 новорожденных в Сургуте с начала года уже получили страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, сообщает пресс-служба Управлении Пенсионного фонда в Сургуте. К слову, именно в этом управлении и идет регистрация младенцев, причем обходятся без обращения родителей — работают по сведениям о рождении ребенка, поступившим из органов ЗАГС.

«Страховое свидетельство выдается Пенсионным фондом каждому гражданину и служит, прежде всего, для учета его пенсионных прав, — напоминают в управлении. — На лицевом счете в течение всей трудовой деятельности отражается информация о стаже, страховых взносах, о добровольных взносах на будущую пенсию, а также другая информация, необходимая для назначения пенсии. Основную часть сведений в Пенсионный фонд представляет работодатель, поэтому важно понимать, что такая информация появится на лицевом счете гражданина, только если он работает официально и получает «белую» заработную плату, а не «в конверте».

Для детей получение СНИЛС тоже актуально, поскольку оно применяется не только в пенсионной сфере: «Уже с первых лет жизни СНИЛС используется в качестве идентификатора персональных данных при получении любых государственных и муниципальных услуг», — объясняют специалисты ПФР. Они напоминают, что родители могут получить СНИЛС для своих детей уже через десять дней после того, как прошла регистрация новорожденного в ЗАГС. Для этого стоит обратиться в Управление ПФР по адресам: г.Сургут, ул. 30 лет Победы, 19. Родителям нужно иметь при себе паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность, а также свидетельство о рождении ребенка.