​День Победы Сургут отметит «раритетным» автопробегом

Семь раритетных автомобилей ГАЗ М-20 — прибывают в Сургут 6 мая. Тем самым город присоединится к окружному автопробегу «Победа — одна на всех», который стартовал еще 25 апреля, а завершится в День Победы.

Так, автоколонна приедет в Сургут в субботу в 15 часов на «Мемориал Славы». Там участники автопробега — 16 человек — возложат цветы на мемориал, а к четырем часам отправятся на встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и молодежным объединением компании «Сургутнефтегаз» — она пройдет в ДИ «Нефтяник».

А вечером того же дня, в восемь часов, будет проводиться общий сбор на парковке Ледового дворца спорта: колонна Молодежного парламента Югры на раритетных автомобилях «Победа» присоединится к городскому Автопробегу в честь Дня Победы. В нем принимает участие около 300 автомобилей.

Публикуем программу городского автопробега.

20:00 — общий сбор на парковке МАУ «Ледовый дворец спорта», проведение инструктажа, раздача наклеек;

20:20 — встреча колонны Молодежного парламента ХМАО-Югры на раритетных автомобилях «Победа»;

20:30 — проведение митинга «Победа — одна на всех»;

20:40 — начало городского автопробега в честь Дня Победы по маршруту: МАУ «Ледовый Дворец спорта» (Югорский тракт, 40) — Югорский тракт — ул. Югорская — ул. Мелик-Карамова — разворот на кольце (пересечение ул.Щепеткина и ул. Мелик-Карамова) — ул. Югорская — Югорский тракт — остановка на парковке ДИ «Нефтяник» (Югорский тракт,5);

21:30 — завершение автопробега, остановка на парковке ДИ «Нефтяник» (Югорский тракт,5);

21:30 — 22:00 — проведение конкурса на самый украшенный автомобиль.