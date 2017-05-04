​«Факт есть — забор упал и упал на ребенка». Вадим Шувалов заявил, что держит на контроле ситуацию в школе №15

Глава Сургута Вадим Шувалов прокомментировал инцидент в школе №15: напомним, что 2 мая на территории образовательного учреждения на мальчика упала секция забора, что привело к сотрясению мозга. Правительство округа обратилось к властям Сургута с поручением провести проверку этой и всех остальных школ. Она прошла накануне и не выявила каких-либо нарушений.

На своих страницах в соцсетях Вадим Шувалов написал: «Проверка территории школы не выявила нарушений в эксплуатации забора, однако факт есть — забор упал и упал на ребенка. Сейчас устанавливаем обстоятельства происшествия и по их окончании составим акт, который опубликуем на сайте администрации. Также в самое ближайшее время проверим и другие образовательные учреждениях города. Ситуацию держу на личном контроле».