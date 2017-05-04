​На День Победы в Сургуте перекроют несколько улиц

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Сургуте не обойдутся без перекрытия улиц для автотранспорта, сообщает департамент городского хозяйства. Следует помнить об этом не только тем, кто перемещается по городу на своем транспорте, но и для пешеходов, которые пользуются автобусами: маршруты некоторых в эти дни изменятся.

Так, 8 мая с 8:00 до 13:00 будет изменено движение следующих маршрутов:

- № 4 – от остановочного пункта «ул. Дзержинского» (чётная сторона) объезд по ул. Майской, ул. Энергетиков в прямом и обратном направлении;

- № 26, 95, 96 – объезд по ул. Энергетиков, ул. Майской, пр. Набережный;

- № 51 – от остановочного пункта «Агентство воздушных сообщений» объезд по ул. Майской, ул. Республики, ул. Энгельса в прямом и обратном направлении;

- № 52 – при движении с ул. Мелик-Карамова объезд по ул. Гагарина, Югорскому тракту в прямом и обратном направлении.

9 мая с 8:00 до 13:00 по другим путям поедут автобусы следующих маршрутов:

- № 4 – от остановочного пункта «ул. Дзержинского» (чётная сторона) объезд по ул. Майской, ул. Энергетиков в прямом и обратном направлении.

- № 26, 33 – от остановочного пункта «Никольский» (нечётная сторона ул. Университетской) объезд по пр. Пролетарский, ул. 30 лет Победы, пр. Ленина далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

- № 51 – от остановочного пункта «Агентство воздушных сообщений» объезд по ул. Майской, пр. Набережный, ул. Никольская, Югорский тракт в прямом и обратном направлении;

- № 52 – при движении с ул. Мелик-Карамова объезд по Югорскому тракту в прямом и обратном направлении;

- № 30 – с 08.00 до 11.00 движение по укороченному маршруту с разворотом на ул. Сибирской;

- № 96 – объезд по б-ру Свободы, ул. Майской.

Кроме того, 9 мая с 8:00 до 14:30 изменяются следующие маршруты:

- № 10 будет двигаться по укороченному маршруту – от остановочного пункта «Строитель» (нечётная сторона) по ул. 30 лет Победы, б-ру Свободы, ул. Майской, пр. Ленина, ул. 30 лет Победы, далее по маршруту;

- № 47 – от остановочного пункта «гостиница Обь» (нечётная сторона) объезд по ул. Майской, ул. Энергетиков в прямом и обратном направлении.

Также следует помнить, что 9 мая по отрезку улиц Университетской и Энгельса пройдет Бессмертный Полк: это значит, что перекресток Энергетиков-Энгельса (остановки «Дом Советов», «Университет») будет перекрыт с 10:00 до 10:45. На это время движение маршрутных автобусов здесь будет остановлено.

Также с 11 до 13 часов в этот день будут недоступны автомобилям центральные улицы города — Республики, проспектт Набережный, Дзержинского, проспект Ленина, Энгельса: по этому маршруту пройдет легкоатлетическая эстафета.

К слову, полностью ознакомиться с программой мероприятий можно здесь, а карту смотрите прямо здесь:

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