​Следственный комитет заинтересовался инцидентом с сургутской школьницей в автобусе

Инцидент с сургутской школьницей, которую зацепило дверью автобуса, и водитель провез ее по асфальту несколько метров, будет проверен следственным отделом по Сургуту СУ СК РФ по Югре. Об этом сообщается на сайте отдела. «Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — отмечается на портале ведомства.

При первоначальной проверке следствие установило, что действительно, 28 апреля на остановке «Парк Нефтяников» 12-летняя девочка пыталась войти в автобус, держа перед собой рюкзак. В это время двери закрылись, рюкзак оказался внутри автобуса, а девочка — снаружи. «После этого автобус тронулся, протащив девочку несколько метров за собой, поскольку ручки рюкзака, оставшиеся снаружи, школьница не отпустила», — объясняется на hmao.slrdcom.ru.

Судя по всему, водитель просто не увидел девочку, пришло к выводу следствие. Обстоятельства инцидента продолжают выяснять.