​В Югре полицейские пресекли нелегальное производство суррогатного алкоголя // ВИДЕО

Полицейскими изъято более 90 тысяч бутылок крепкой алкогольной продукции различного наименования, а также около 13,5 тысяч литров спирта. Предварительная стоимость контрафактной партии алкоголя превышает 20 миллионов рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УМВД России по ХМАО – Югре установили, что в промышленной зоне Сургута функционирует цех по производству и розливу алкогольной продукции. Операция по задержанию организаторов и работников нелегального производства проводилась сотрудниками полиции при поддержке бойцов ОМОН Управления федеральной службы Росгвардии по ХМАО – Югре одновременно в местах производства, хранения и сбыта поддельной продукции.

В производственном цехе обнаружена линия по розливу суррогата, около 1,5 тысяч коробок с пустой стеклотарой различного объема, более 100 коробок с пробками, а также 15 рулонов с акцизами и этикетками для бутылок. В момент задержания розлив алкоголя осуществляли 7 граждан Таджикистана, находящиеся на территории Российской Федерации незаконно. Четверо из них по решению суда уже выдворены за пределы страны.

Для производства известных марок водки использовалась вода из системы отопления, а также спирт, которые смешивались в пластмассовой бочке, в результате получалась жидкость с содержанием 35 – 38% алкоголя. В дальнейшем она вручную разливалась в тару, маркировалась и направлялась на реализацию.

Полицейскими установлены шестеро жителей Сургута, организовавшие подпольное производство. По факту использования поддельных федеральных специальных марок, а также производства в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в отношении злоумышленников Следственным управлением УМВД России по ХМАО – Югре возбуждено два уголовных дел по ч. 4 ст. 327.1 и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. В настоящее время в отношении одного из подозреваемых Сургутским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.