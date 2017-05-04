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​Администрация Сургута не выявила нарушений в школе, где на ребенка упал фрагмент забора

Однако установление обстоятельств и причин ЧП продолжается

Фото: hmao.sledcom.ru
Фото: hmao.sledcom.ru

Администрация Сургута заявила, что при техническом осмотре здания и прилегающей территории средней школы №15, где в начале мая на ребенка упал фрагмент забора, никаких нарушений не выявлено: об этом говорится на официальном портале сургутских властей. Напомним, что задание провести расследование случившегося главе города Вадиму Шувалову дал заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов. Также главам всех муниципалитетов рекомендовано комплексно проверить состояние спортивных объектов на территории всех школ и взять это под свой личный контроль.

ЧП произошло 2 мая на территории школы: по первым данным, обнародованным на сайте правительства округа, на ребенка упали ворота, однако вскоре стало известно, что это была часть забора, на которую полез другой ребенок. В результате мальчик, на которого обрушилась конструкция, получил сотрясение мозга.

Технический осмотр здания и территории проводила комиссия из представителей школы и дирекции эксплуатации административных зданий и инженерных систем. После нее проверки продолжатся: сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет составлен акт.

Это не первый инцидент, связанный с падением плохо укрепленных объектов на детей в Сургуте. Так, в 2010 году ЧП окончилось трагично: тогда на территории за кинотеатром «Аврора» на мальчика обрушились футбольные ворота — он скончался. А в марте 2016 года в школе №9 на ребенка упал шкаф.


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Сегодня в 09:14, просмотров: 258, комментариев: 0


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