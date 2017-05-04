​В Сургуте пройдет открытая тренировка для подготовки к «Зеленому марафону»

6 мая в 10:00 в Сургуте в парке «За Саймой» (вход со стороны Тюменьэнерго) состоится открытая тренировка для желающих участвовать в «Зеленом марафоне» Сбербанка. Мероприятие проводит официальный тренинг-партнер мероприятия – школа правильного бега «ILOVERUNNING». В программе тренировки: разминка, основы техники правильного бега и забег на 3 км. Принять участие в тренировочном забеге может любой желающий.

«Без специальной подготовки сложно преодолеть большие расстояния, очень важно правильно распределить нагрузку, подобрать эффективную программу тренинга. Под руководством профессиональных тренеров участники смогут достичь желаемого результата, преодолеть самые смелые дистанции и сохранить здоровье, что особенно важно. Приглашаем всех, кто планирует участвовать в «Зеленом марафоне» на нашу открытую тренировку», – прокомментировал руководитель школы «ILOVERUNNING – Сургут» Дмитрий Сафиоллин.

Напомним, что 28 мая на площади Сургутского университета состоится одно из самых массовых и ярких спортивных событий города – «Зеленый марафон». Программа мероприятия включает в себя развлекательную программу для детей и взрослых, спортивный забег на три основные дистанции: 4,2 км, полумарафон 21,1 км, марафон 42,2 км.

Принять участие в «Зеленом марафоне» может любой желающий, необходима предварительная регистрация на сайте проекта www.greenmarathon.ru.