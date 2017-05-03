​В Сургуте автобус протащил по асфальту ребенка

В Сургуте произошло очередное ЧП с ребенком на дороге. На сей раз отметился пассажирский автобус №47, водитель которого, не убедившись в том, что все пассажиры вошли, отправился с остановки. Однако оказалось, что он поторопился, рассказывает nv86.ru со ссылкой на пресс-службу окружного управления МВД.

«Водитель автобуса Scania не убедился, что все пассажиры зашли, и закрыл двери, рюкзак 12-летней девочки оказался внутри, и ее протащило по асфальту. Ребенок получил травмы коленей и предплечий и был госпитализирован», — сказали в полиции.

ЧП произошло в пятницу.

Напомним, что накануне стало известно еще об одном инциденте с ребенком: на территории сургутской школы №15 на мальчика упал фрагмент плохо укрепленного забора. В результате ребенок получил сотрясение мозга, а власти Сургута — поручение правительства Югры провести детальное расследование происшествия.