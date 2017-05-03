​При массовом отравлении в Ижевске пострадали юные югорчане

Несколько подростков из Югры оказались в числе отравившихся в детском оздоровительном лагере «Дружба» в Ижевске, где проходит 17-й чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?». Об этом сообщает znak.com со ссылкой на мэрию города. Так, известно, что за медицинской помощью обратились 65 человек. 17 из них — уральцы, приехавшие на игру из разных регионов Уральского федерального округа, в том числе одна девочка из Сургута, одна из Нефтеюганска.

Всего в турнире, кстати, участвует почти 500 человек, в основном 15-летние подростки.

По факту острого пищевого отравления участников интеллектуального турнира уже заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а расследование держит на контроле глава СУ СКР по Удмуртии генерал-лейтенант Владимир Никешкин.