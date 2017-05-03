​Противопожарный режим в Сургуте будет действовать до 10 мая

Противопожарный режим, который постановлением администрации Сургута был введен в городе с 1 мая, продлился до конца праздников — до 10 мая, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ.

Напомним, что он регулирует деятельность в первую очередь тех, кто отправляется за город — в леса на пикники или на дачи: «Запрещено разведение костров, поджигание сухой травы, сжигания мусора в лесах, парках, на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесным насаждениям и в противопожарных разрывах зданий и сооружений», — говорится в постановлении администрации. За его соблюдением будут присматривать добровольные пожарные дружины, которые распределили между собой дежурство.

Также чиновники организуют проведение инструктажей по мерам пожарной безопасности. Территории, которые прилегают к лесам, будут убирать — почистят их от сухой травы, валежника и мусора.