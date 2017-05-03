​Ворота в сургутской школе на ребенка обрушил другой ребенок

По инциденту с упавшими на ребенка воротами в Сургуте заведено уголовное дело по статье «Халатность», сообщает окружное следственное управление СК РФ.

Следователи уже установили ход событий. «Вчера вечером 11-летний мальчик вместе со своими друзьями катался на территории школы на велосипеде, — говорится в сообщении ведомства. — В тот момент, когда он стоял возле школьного забора, со стороны улицы на забор начал залезать другой ребенок, после чего данная секция забора повалилась, упав на ребенка, находившегося на территории школы».

ЧП повлекло за собой реакцию правительства Югры, которое дало распоряжение главам муниципалитетов проверить безопасность спортивных и иных объектов на территориях школ, а главе Сургута Вадиму Шувалову — курировать проверку в 15-й школе — в первую очередь установить ответственность работников, которые отвечают за безопасность на территории школы и состояние спортивных объектов. Тем же занимаются и органы следствия: «В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания учащихся на территории школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Югре.

Напомним, что в результате инцидента мальчик получил сотрясение мозга — он был доставлен в травматологию.

Это не первый инцидент, связанный с падением плохо укрепленных объектов на детей в Сургуте. Так, в 2010 году ЧП окончилось трагично: тогда на территории за кинотеатром «Аврора» на мальчика обрушились футбольные ворота — он скончался. А в марте 2016 года в школе №9 на ребенка упал шкаф.