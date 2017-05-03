​12 и 19 мая сургутянам дадут возможность забрать животных из приюта

Сургутская администрация объявила майские дни помощи животным: по пятницам, 12 и 19 мая, с 16 до 18 часов горожане могут приехать на производственную базу Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия (Производственная, 14) и забрать отловленных животных. Без участия сургутян они обречены: напомним, что звери, которые попадают в этот приют, спустя некоторое время усыпляются.

Специалисты администрации напоминают, что взять животное — большая ответственность: чтобы предотвратить его повторное появление на улице, оно чипируется — в чипе хранится информация о том, кто его забрал. В случае, если животное повторно отловят, нерадивому хозяину не удастся скрыть свою личность.

«Оцените свои силы, — предостерегают в МУКП. — Убедитесь, что вы действительно хотите взять на себя все проблемы, неизбежно следующие за этим решением. Мало того, убедитесь, что ваши домочадцы тоже готовы к этому, ведь им придется время от времени кормить вашего питомца, гулять с ним. Если вы хотите взять животное, подумайте о том, хватит ли у вас сил, свободного времени и финансовых средств содержать его и лечить, если в будущем возникнут проблемы со здоровьем, а возникнуть они могут у любого живого существа».