​Сургут отметит День Победы Бессмертным полком // ПРОГРАММА

День Победы в Сургуте пройдет по насыщенной программе, свидетельствует городская администрация, представившая план мероприятий на праздник. В нем — ставший уже традиционный «Бессмертный полк», который пройдет по Университетской, Энгельса и Гагарина, памятно-мемориальные мероприятия, концерты солдатской песни, а также велопробег и лития по погибшим в годы Великой Отечественной.

Завершится день традиционным праздничным салютом, посвященным 72-й годовщине победы над фашистской Германией.

Помимо распланированных мероприятий, в течение дня в городе будут идти праздничные программы: в 11 часов стартует работа площадки возле Городского культурного центра (ДК Строитель), в ИКЦ «Старый Сургут», в городском Парке культуры и отдыха на Набережном проспекте. В 14 часов к ним присоединится площадка перед Сургутским музыкально-драматическим театром.

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Напомним, что в этом году количество выходных на День Победы составило четыре дня — отдыхать будем с 6 по 9 мая включительно.